Ярославль, 15 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославле перевозчики не стали принимать участие в конкурсе областного департамента транспорта на автобусный маршрут, проходящий по Юго-западной окружной дороге. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Ямы на ЮЗОД в Ярославле

Маршрут №117 от ТРК «Альтаир» до Ярославского автовокзала должен был начать работу не позднее 1 мая 2021 года. Всего на линию планировали выпустить 4 автобуса средней вместимости. Но заявку на участие никто не подал, и конкурс был признан несостоявшимся.

Возможно, причина в том, что ЮЗОД сейчас находится в крайне плохом состоянии из-за большого количества ям. Ранее директор департамента дорожного хозяйства региона анонсировал там ремонт, но спустя две недели уволился.

Фактически окружная дорога является частью федеральной трассы М-8 Москва — Архангельск. Но Росавтодор отказывается принимать её в федеральную собственность, а у местных и региональных властей на капитальный ремонт нет денег. Или желания. Латание ям приводит к обратному эффекту — дорога выглядит как после бомбардировки.