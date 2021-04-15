Красноярск, , 12:18 — REGNUM В Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали куриные яйца, свежие огурцы и стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в Красноярскстате.

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Яйца выросли в цене на 5,35% или на 4,67 рубля. По состоянию на 12 апреля десяток яиц в регионе в среднем можно было приобрести за 91,91 рубля.

Свежие огурцы подорожали на 4,98% (на 8,37 рубля) — до 176,35 рубля за килограмм. Молоко стало дороже на 4,01% (на 3,47 рубля). В среднем литр молока в регионе стоит 89,94 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по итогам марта 2021 года выросли цены на газовое моторное топливо (на 13,8%) и спички (на 6,8%).

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