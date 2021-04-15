Симферополь, , 12:17 — REGNUM Рекордное число туристов в 2021 году ожидают на курортах Республики Крым. Об этом заявил 15 апреля в ходе Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Мы сейчас идём с приростом по отношению даже к 2019 году больше 20%. Ожидания серьезные от сезона. Я думаю, что мы побьём предыдущий рекорд», — цитирует Волченко crimea24.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма и эксперты заявляли о том, что в регионе в 2021 году ждут около восьми миллионов туристов. Оптимизма турбизнесу региона добавило и закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня.

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