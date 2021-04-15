Киев, , 12:19 — REGNUM Вопрос возвращения ядерного статуса Украине не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 15 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть чёткие определения внешнеполитического курса [Украины]. В нём нет позиции о восстановлении ядерного статуса», — сказал Кравчук.

Политик отметил, что для Украины гораздо важнее единство Европы.

«А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует», — подытожил он.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Украину не возьмут в НАТО, то власти страны могут подумать о восстановлении её ядерного потенциала.

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