Барнаул, , 12:18 — REGNUM После вмешательства алтайского детского омбудсмена Ольги Казанцевой 16-летний воспитанник детского дома Сергей N. смог покинуть барнаульский психдиспансер, куда его 13 апреля определила директор специализированного учреждения.

Как сообщила ИА REGNUM Ольга Казанцева, 15 апреля ребёнок в сопровождении директора детского дома отбыл «домой». Но поскольку существуют опасения, что после обнародования истории в СМИ на Сергея N. может быть оказано давление, обсудсмен намерена провести переговоры.

Напомним, ранее о том, что к одному из воспитанников детдома — 16-летнему Сергею — могли применить карательную психиатрию за то, что он слишком настойчиво интересовался будущим детдома, сообщила одна из бывших воспитателей.

Мальчика, в частности, насторожило то, что на различных информресурсах в интернете уже год обозначено: детский дом временно не работает. Сопоставив данное обстоятельство с постоянным сокращением персонала детского дома, отсутствием новых воспитанников и переводом детей в другие детские дома, он обратился за разъяснениями к воспитателям и директору. Но вместо ответа у мальчика забрали сотовый телефон, а затем последовало направление в психдиспансер.

В апреле 2020 года брат с сестрой рассказали корреспонденту ИА REGNUM свою историю навязанного переселения в другой детский дом.

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