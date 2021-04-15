Барнаул, 15 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. После вмешательства алтайского детского омбудсмена Ольги Казанцевой 16-летний воспитанник детского дома Сергей N. смог покинуть барнаульский психдиспансер, куда его 13 апреля определила директор специализированного учреждения.

Рембрандт. Возвращение блудного сына (фрагмент). 1669

Как сообщила ИА REGNUM Ольга Казанцева, 15 апреля ребёнок в сопровождении директора детского дома отбыл «домой». Но поскольку существуют опасения, что после обнародования истории в СМИ на Сергея N. может быть оказано давление, обсудсмен намерена провести переговоры.

Напомним, ранее о том, что к одному из воспитанников детдома — 16-летнему Сергею — могли применить карательную психиатрию за то, что он слишком настойчиво интересовался будущим детдома, сообщила одна из бывших воспитателей.

Мальчика, в частности, насторожило то, что на различных информресурсах в интернете уже год обозначено: детский дом временно не работает. Сопоставив данное обстоятельство с постоянным сокращением персонала детского дома, отсутствием новых воспитанников и переводом детей в другие детские дома, он обратился за разъяснениями к воспитателям и директору. Но вместо ответа у мальчика забрали сотовый телефон, а затем последовало направление в психдиспансер.

В апреле 2020 года брат с сестрой рассказали корреспонденту ИА REGNUM свою историю навязанного переселения в другой детский дом.

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