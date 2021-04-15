Москва, , 12:12 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба предлагает создать до 2024 года инфраструктурный фонд ЖКХ. Об этом говорится в данных, приведённых в презентации замглавы ФАС Виталия Королева в ходе семинара «Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации».

«Это решение пока не принято. Это вопрос о создании специального фонда, который может позволить развиваться более эффективно, например, крупным агломерациям», — сказал Королёв.

Отмечается, что такой фонд может быть создан за счет 1% от платежей за коммунальные услуги всех потребителей.

В ФАС также надеются, что к 2024 году будут активнее работать региональные инфраструктурные облигации в области ЖКХ, а также в два раза увеличится объем инвестиций по сравнению с 2021 годом.