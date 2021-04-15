Липецк, , 12:12 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 14 апреля принял участие в семинаре-совещании в Москве, главной темой которого стала подготовка совместного заседания по социальным вопросам Президиума Государственного совета Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Как сообщает ИА REGNUM, главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).

Участники встречи обсудили доступность и качество услуг в социальной сфере, то, как именно они предоставляются россиянам, барьеры и ограничения, а также сам механизм НСИ и ее реализацию в регионах. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко отметил на совещании, что необходимо упрощать получение социальных услуг, но это должно касаться не только отдельных составляющих процесса, в частности удобной записи в поликлинику или приема врача.

В Липецкой области ведется масштабная работа для упрощения получения социальных услуг. Создано управление социальной политики, которое в том числе занимается вопросами трудоустройства населения региона. При этом услуги службы занятости теперь доступны в центрах «Мои Документы». Также здесь липчане могут получить полный перечень услуг регионального управления социальной политики, сейчас это одни из самых востребованных запросов. В целом центры «Мои Документы» Липецкой области предоставляют более 400 услуг различных ведомств.

Игорь Артамонов считает, что спектр услуг в МФЦ необходимо расширять.

«Мы хотим передать сюда все госуслуги, здесь созданы условия для этого, есть стандарт обслуживания, работают подготовленные люди, хорошее оснащение. Постараемся максимально ускорить этот процесс», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что должно совершенствоваться и качество оказания услуг, а ведомствам, сотрудничающим с МФЦ, необходимо активнее переходить на электронный документооборот.

«Уровень обслуживания населения необходимо повышать. Жители Липецкой области должны получать услуги быстро и комфортно», — считает Игорь Артамонов.

По всем социальным вопросам, интересующим липчан, а также вопросам здравоохранения и образования можно обращаться и в Единую диспетчерскую службу региона, которая работает круглосуточно. Для коммуникации власти и жителей произведена интеграция информационной системы ЕДС с сайтом администрации Липецкой области и порталом главы региона «Развиваем Липецкую область вместе». По результатам обратной связи от жителей происходит оценка выполненных работ.

«Мы постоянно стремимся улучшать сервис для жителей Липецкой области, оперативно рассматриваем их обращения и жалобы. В центре деятельности власти — человек и его насущные проблемы. Необходимо исключить бюрократические барьеры и максимально упростить получение услуг для населения», — считает Игорь Артамонов.

По итогам совещания в Москве будут представлены предложения по улучшению процесса предоставления услуг в социальной сфере. Планируется, что после того, как правительство России доработает целевые модели НСИ, регионы смогут внедрить их у себя с учетом территориальных особенностей. Совместное заседание президиума Госсовета России с участием АСИ состоится 15 апреля.

Инициатива НСИ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. НСИ — это комплекс федеральных и региональных мер по улучшению качества жизни граждан. В 2020 году механизмы НСИ апробировались в нескольких субъектах РФ. В 2021-м НСИ должна быть запущена по всей стране. Механизм НСИ включает несколько составляющих: определение барьеров при получении госуслуг и их устранение, внедрение и распространение лучших целевых моделей и решений в регионах, изменения в нормативно-правовую базу на федеральном уровне, обратная связь от граждан. Проект охватывает четыре сферы — образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать: в частности, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.