Шарья, Костромская область, 15 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. На депутата Костромской областной думы Анатолия Краева составили административный протокол из-за отсутствия маски, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kosoblduma.ru Анатолий Краев

Эту информацию подтвердили в межмуниципальном отделе МВД. 31 марта 2021 года в администрации города Шарьи проходили публичные слушания по поводу внесения изменений в местный бюджет. По итогам мероприятия пресс-служба выложила фотографии на официальном сайте администрации.

На фото было видно, что парламентарий областной думы, ещё один депутат из Шарьи и два чиновника шарьинской администрации сидят без масок. Снимок заметил один из горожан, решивший пожаловаться в полицию на несоблюдение эпидемиологических предосторожностей.

В итоге на участников мероприятия, забывших надеть средства защиты, составили протоколы. Они направлены в Шарьинский районный суд. Заседаний по этим делам ещё не назначено. Спорные фотографии с сайта администрации удалили.