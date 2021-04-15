Краснодар, , 12:10 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 15 апреля. Сутками ранее, 14 апреля, сообщалось о 103 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре коронавирус обнаружили у 30 человек, в Сочи — у 15, в Выселковском районе — у 10. На территории Динского, Кавказского и Тихорецкого районов по шесть случаев заражения. В Геленджике, Кореновском, Туапсинском, Крыловском и Павловском районах по три новых пациента. В Горячем Ключе и Красноармейском районе получили по два положительных теста на COVID-19», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 43 961 человека, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 774,6. Выздоровели из общего числа заболевших 38 579 пациентов. Скончались с начала пандемии 2 498 пациентов с COVID-19. В ковид-стационарах региона на лечении остаются 1 281 человек, 75 пациентов в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.