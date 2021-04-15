Москва, , 12:10 — REGNUM Власти Грециях ослабляют условия пребывания иностранных туристов в отелях курортных городов страны. В рестораны отелей возвращается самообслуживание по принципу «шведский стол», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На стойках ресепшен в отелях установлены защитные экраны. Проводится дезинфекция стоек регистрации, карточек-ключей, дверных ручек и кнопок лифтов. Из номеров в отелях убраны лишние декоративные предметы.

Продукты из мини-бара доступны в индивидуальных упаковках. Пульты от телевизора и кондиционера упакованы в одноразовую защитную упаковку. Маска в бассейне и на пляже не потребуется. Введены и другие послабления для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Греции летом запускают новый проект для иностранных путешественников — морские круизы по греческим островам с заходом на Кипр.

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