Москва, , 12:08 — REGNUM Для сдерживания цен есть такие механизмы, как экспортные пошлины и квоты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Для сдерживания цен есть масса других механизмов, в том числе экспортные пошлины и квоты», — сказал Миронов, комментируя предложение ввести демпфер на экспорт продуктов питания.

При этом парламентарий обратил внимание на то, что граждане РФ не могут покупать продукты по мировым ценам.

«Власти десятилетиями игнорируют чудовищную бедность, зато охотно соглашаются платить демпферный оброк экспортерам того же бензина — и снова из кармана налогоплательщика, забирая средства, которые могли и должны были бы использоваться для финансирования пенсий, пособий, поддержки здравоохранения. Думаю, правительству стоит начать решать проблему по существу: начать бороться с бедностью и повышать доходы граждан, поднять МРОТ и снизить налоги, а не платить из бюджета отступные олигархам за снижение цен внутри страны», — отметил Миронов.

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