Джакарта, , 12:06 — REGNUM Полиция Индонезии задержала 31 подозреваемого в терроризме в городе Макассар и его окрестностях, сообщает Kompas.

«После взрыва у кафедрального собора полиции удалось задержать 31 подозреваемого в терроризме в Макассаре и его окрестностях», — заявил начальник отдела по связям с общественностью национальной полиции Индонезии Ахмад Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара заявил, что экстремальные погодные условия и стихийные бедствия привели к появлению нескольких новых островов.

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