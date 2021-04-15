Пермь, , 12:05 — REGNUM В Пермском крае выявлено 106 новых заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 15 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 52 907 носителей коронавируса. Оправились от коронавиурснй инфекции 47 713 пациентов. Сегодня в больницах лечатся 655 пермяков, у которых диагностирован COVID-19. Из них 58 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине заболевания скончались 2057 человек. За последние сутки подтверждено 12 смертей.

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