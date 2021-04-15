Село Бызово, , 12:05 — REGNUM Под Нижним Тагилом в Свердловской области потушили пожар, в результате которого погибли пять детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отбой пожару был дан в 13:25 по местному времени. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в селе Бызово ночью 15 апреля. В доме находились семеро детей и двое взрослых. Пятеро детей погибли.

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