Село Бызово, Свердловская область, 15 апреля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Под Нижним Тагилом в Свердловской области потушили пожар, в результате которого погибли пять детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

66.mchs.gov.ru Спасатели на месте пожара в деревне Бызова Свердловской области

Отбой пожару был дан в 13:25 по местному времени. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в селе Бызово ночью 15 апреля. В доме находились семеро детей и двое взрослых. Пятеро детей погибли.