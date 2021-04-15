Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с погибшим во время тушения фабрики «Невская мануфактура» 31-летним пожарным Ильёй Белецким. С ним простились коллеги и друзья в пожарной части, где он служил. На Серафимовском кладбище Петербурга пройдет отпевание и похороны погибшего сотрудника МЧС России.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Илья Белецкий

«Он был замечательным человеком, всегда, в любой ситуации, мог выручить, никогда не отказывал», — рассказал коллега погибшего, водитель пожарной части №64 Алексей Першов.

«Он был очень добрым человеком, сильным, бывшим десантником, был физически крепким, участвовал во всех соревнованиях», — отметил командир отделения третьего караула Алексей Федоров.

«Илья был добрым, отзывчивым человеком. Таких людей я не встречал на своем пути», — поделился помощник начальника второго караула Адиар Ломидзе.

«На пожарах очень активно работал, постоянно помогал товарищам. Мы до последнего не верили, что это он, надеялись, что он помогает товарищам из других частей», —рассказал начальник ПЧ №64 Николай Соловьев.

Напомним, в результате пожара в одном из исторических зданий фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной Петербурге 12 апреля пострадали несколько пожарных. В настоящий момент во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС находятся двое потерпевших, с 40% и 60% ожогами тела.

На пожаре погиб 31-летний старший инструктор газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий. Он первым зашел в помещение, которое арендовала компания по производству надувных лодок. Как сообщает издание «Фонтанка», там хранились ацетон, лаки и краски, которые при нагревании создали «газовую подушку». В момент захода звена произошел мощный выброс огня. Двух пожарных, которые шли за Белецким, успели вытащить их коллеги. Спасти начальника звена не удалось.