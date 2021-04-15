Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области число пациентов с COVID-19, жизнедеятельность которых поддерживается с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких, превысило 180 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 апреля.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 1 930 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 182 человека.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области количество ковидных коек сокращено до 2 538. Однако существует возможность расширения вместимости стационаров для пациентов с коронавирусом.

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