Москва, , 12:03 — REGNUM Идея использовать демпфер для сдерживания цен на продукты опасна и обойдется очень дорого. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Суть демпфера в том, что государство из кармана налогоплательщиков выплачивает продавцам разницу между ценой на внутреннем рынке страны и той ценой, за которую данный товар могут купить за границей. Тем самым государство компенсирует производителям упущенную прибыль от возможной торговли за рубеж. Государство как бы говорит: торгуйте, пожалуйста здесь, не вывозите товар за рубеж, мы вам доплатим!» — рассуждает Миронов.

Он осудил такой механизм.

«По сути, это узаконенный рэкет, и такой механизм не может применяться для сдерживания цен на жизненно важные товары, которые нужны людям постоянно, а, например, продовольствие и топливо именно такие товары», — отметил парламентарий.

Он указал на негативные последствия применения демпфера.

«Использовать демпфер для сдерживания цен на товары первой необходимости крайне опасно. Разрыв между внутренними и мировыми ценами начнет расти быстрее и возникнет парадоксальная ситуация: демпфер обходится бюджету все дороже, но полный отказ от него становится все опаснее для социального и политического благополучия. Это макроэкономическая наркомания», — констатировал Миронов.

По его мнению, в текущих условиях демпфер на экспорт продовольствия гарантировано приведет к этому результату, поскольку из-за коронавируса, экономического кризиса, обрыва товарно-логистических цепочек и ослабления рубля мировые цены будут только расти.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен на продукты питания.

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