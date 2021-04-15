Москва, 15 апреля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили 15 апреля в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Во время телефонного разговора собеседники обсудили нагорно-карабахский конфликт в контексте визита Лукашенко в Азербайджан. Стороны выразили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Белорусский лидер заявил, что между странами сложились «блестящие отношения» в политической и экономической сферах.

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