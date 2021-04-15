Амстердам, , 12:01 — REGNUM Представители концерна «Алмаз-Антей» в рамках процесса проведения дополнительных расследований дали показания в суде по вопросам, связанным с крушением малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом на слушаниях 15 апреля заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

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Также судебный следователь в Нидерландах отдельно опросил экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).

«Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесённый самолёту, какое оружие могло нанести данный ущерб, и как работает ракета «Бук», — пояснил Стейнхейс.

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По его словам, которые приводит ТАСС, вскоре эксперты «будут опрошены вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По данным следствия, лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил РФ из Курска. Обвинения по этому делу в феврале 2020 года были предъявлены четырём фигурантам: трём гражданам России — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову. Четвёртый — Леонид Харченко является гражданином Украины.