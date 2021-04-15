Брянск, , 12:06 — REGNUM В Брянской области 15 апреля подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 95 пациентов. Прививку от COVID-19 сделали 90 820 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 36 962 носителя инфекции. Выздоровели 36 099 человек. Вакцинация от COVID-19 проходит в 66 прививочных пунктах региона, в Брянске работают также два мобильных пункта в торговых центрах.

Лаборатории провели 518 877 исследований на коронавирус, в том числе 1717 тестов проверены за сутки.