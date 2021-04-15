Саратов, , 12:08 — REGNUM В Саратовской области вторые сутки регистрируется по два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала наблюдения по данным на 15 апреля жертвами COVID-19 стали 883 жителя региона.

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По уточненным сведениям облминздрава, за сутки коронавирусная инфекция стала причиной смерти 46-летней и 62-летней женщин.

Число активных больных возросло за сутки на 27 пациентов и составляет на сегодняшний день 4543 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирус зарегистрирован, по информации на 15 апреля, в 56 982 случаях. За сутки носителями коронавируса стали 142 человека. Выздоровели за всё время 51 556 пациентов, за сутки — 113 человек.

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