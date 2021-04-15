Тегеран, , 12:03 — REGNUM На сегодняшний день власти Ирана могут начать обогащать уран до 90%. Об этом 15 апреля заявил иранский президент Хасан Рухан, выступление которого транслировало государственное телевидение страны.

«Уже сегодня мы можем осуществлять обогащение урана до 90%», — сказал он и отметил, что Тегеран не намерен создавать ядерную бомбу.

Также Рухани добавил, что в случае «возврата сторон к ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) обогащение (урана в стране) не будет превышать 3,67% (максимальная степень обогащения, прописанная в условиях СВПД)».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля член комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике заявил, что страна намерена поставить новые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе к началу мая.