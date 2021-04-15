Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 апреля, выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 253 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2104,83 факта заболевания.

От болезни излечились 37 472 человека. Число жертв COVID-19 достигло 790. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов, как и днем ранее.