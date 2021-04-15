Берлин, , 12:00 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустил тизер нового фургона Multivan (Transporter) 7-ого поколения. Официальный тизер модели распространила пресс-служба компании.

Volkswagen Multivan нового поколения Пресс-служба Volkswagen

Фургон Transporter T7 2022 модельного года получит головную оптику и решётку радиатора, выполненные в духе Volkswagen Golf. Собираться новинка будет на «тележке» MQB. В компании подчеркнули, что новый фургон станет «более экологичным, комфортным, безопасным и более качественным, чем когда-либо».

Ожидается, что в качестве силового агрегата автомобиль получит гибридную силовую установку (PHEV) общей производительностью 242 л. с.

В салоне автомобиля могут появиться: цифровая «приборка», современная мультимедиа с дисплеем размером 10 дюймов. Безопасность водителя и пассажиров будут обеспечивать система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и помощник, контролирующий «слепые зоны».

Напомним, осенью 2021 года в России появится более производительная версия Volkswagen Passat с двухлитровым турбодвигателем TSI, который развивает 190 л. с. (320 Нм). Сочетается силовой агрегат модели с семискоростной коробкой DSG с мокрыми сцеплениями.

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