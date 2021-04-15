Москва, , 11:56 — REGNUM Россия и Китай намерены более тесно взаимодействовать в сфере борьбы с преступностью, противодействия экстремизму и терроризму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам видеоконференции с членами комитета по контролю и юстиции Всекитайского собрания народных представителей, представителями правоохранительных органов.

«У нас на исполнении находятся Китая около 90 запросов о международной помощи по выдаче преступников», — сказал Пискарёв.

Участники встречи договорились о более активной работе по выявлению и пресечению террористических преступлений и исключению возможности преступникам скрываться от правосудия, рассказал глава комитета.

«(Необходимо) обеспечить выдачу террориста независимо от места его пребывания по принципу «суди или выдавай». Китайцы очень в этом плане заинтересованы, мы тоже заинтересованы эти отношения укрепить», — заявил Пискарёв.

В ходе встречи речь также шла о защите суверенитетов стран.

«В сфере защиты суверенитета мы видим, что попытки повлиять на наши внутренние дела продолжаются, кстати они не только у нас, но в Китае то же самое имеет место быть, у нас есть, о чем поговорить. Мы договорились обмениваться положительным опытом в работе, лучшими законодательными практиками», — отметил глава профильного комитета Госдумы.

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