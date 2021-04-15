Село Бызово, Свердловская область, 15 апреля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В селе Бызово Свердловской области обнаружили тело пятого ребёнка, погибшего во время пожара. Об этом пишут СМИ.

66.mchs.gov.ru Сгоревший дом в деревне Бызова Свердловской области

Тела обгорели. Теперь предстоит генетическая экспертиза, отмечает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 15 апреля. Погибли ять детей.