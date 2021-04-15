Уфа, , 11:55 — REGNUM Производство свинины выросло на 17% в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в прошлом году фермеры республики произвели 106,7 тысяч тонн свинины на убой в живом весе (в убойном весе 85,9 тысяч тонн), что на 116% больше показателя 2019 года. При этом, обеспеченность свининой в Башкирии составляет 117% от потребности.

«Планируем дальнейший рост объемов производства свинины в республике. Этому поспособствует реализация двух инвестпроектов по свиноводству, которые позволят производить дополнительно 22 тысячи тонн свинины в живом весе за год», — передает пресс-служба слова министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что в республике планируется запустить проект «Животноводческая площадка по выращиванию и откорму свиней» мощностью семь тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно.

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