Анкара, , 11:57 — REGNUM Конвенция Монтрё о статусе проливов соблюдается Турцией в полной мере и никакой из стран мира не надо беспокоиться по этом поводу. Об этом 15 апреля заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

«Мы, как и раньше, продолжаем исполнять конвенцию Монтрё. Она четко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем ее применять, никому не надо волноваться на этот счет», — сказал он.

При этом глава МИД Турции добавил, что проектируемый в настоящее время канал «Стамбул» не будет иметь «никакого отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках конвенции Монтрё».

«Также нет такой вероятности, чтобы мы принуждали суда использовать новый канал вместо Босфора», — добавил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уведомление о том, что американские военные корабли пройдут через пролив Босфор в Черное море, отозвано.