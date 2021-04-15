Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки использовано около 8,4 тыс. доз антиковидной вакцины, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 апреля.

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Участниками прививочной кампании стали уже 218 319 жителей Ростовской области (+8 387 за сутки). Обе дозы вакцины получили 111 383 человека (+2 531 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области участие в прививочной кампании могут принять более 2 млн человек. Это решение исключительно добровольное. На Дону развёрнуто более 300 пунктов вакцинации, в том числе мобильных.

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