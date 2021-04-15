Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 119 и 82 человека. Также подтверждены новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По данным на 15 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 52 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 82.

Победили болезнь 49 142 человека, из них за последние сутки — 119 пациентов.

Также в Ульяновской области умерли ещё два пациента с коронавирусом. Всего в регионе скончался 1301 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю, с 5 по 11 апреля, в Ульяновске заболели ОРВИ 5935 жителей. Это на 15,6% ниже уровня предыдущей недели (с 29 марта по 4 апреля) и на 17,3% ниже недельного эпидемического порога.

Читайте также: В Ульяновской области 80% заболевших ОРВИ — жители столицы