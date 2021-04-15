Киев, , 11:54 — REGNUM Глава офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова провела онлайн-встречу с представителями государственного департамента США Джорганом Эндрюсом и Джорджем Кентом, директором Совета национальной безопасности по вопросам Украины Госдепа США Кристофером Смитом, а также временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин. Об этом украинский генпрокурор написала 15 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Венедиктова рассказала американским чиновникам о ходе «кадровой очистки» прокуратуры Украины.

«Кадровое очищение достигнуто, в частности, и проведением внешних доборов… Сейчас важным этапом является внедрение новых правил, которые будут учитывать лучшие мировые и европейские наработки по оценке деятельности прокуроров, дисциплинарных производств, стандартизации и диджитализации», — добавила она.

Генпрокурор поблагодарила представителей США за непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

«В очередной раз подчеркнула стремление прокуратуры прилагать максимум усилий в борьбе с коррупцией, рассказала о ходе открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре», — добавила Венедиктова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Агентстве США по международному развитию (USAID) заявили о планах запустить на Украине реформу, которая позволит побороть коррупцию в стране.

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