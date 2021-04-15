Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Екатеринбурге тщательно отмоют памятники от накопившейся за зиму грязи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Монументы будут отмывать с применением шампуня. Власти намерены очистить от грязи более 20 памятников к первомайским праздникам.

За каждый объект возьмётся бригада из шести человек. На операцию по очистке требуется от трёх до пяти часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге провели репетицию парада Победы.

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