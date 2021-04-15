Благовещенск, , 11:49 — REGNUM После того, как жительница Серышевского района Амурской области в эфире федерального телеканала рассказала о совершенных в отношении неё развратных действий со стороны отца, в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Преступление половой неприкосновенности обвиняемый совершил несколько лет назад, когда амурчанке ещё не было 14 лет. В правоохранительные органы она обращаться побоялась.

После телеэфира по изложенным фактам была начата проверка. Подозреваемого задержали и он дал признательные показания. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который признан виновным в шести эпизодах изнасилования несовершеннолетней и двух эпизодах угрозы убийством.