Москва, , 11:48 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2455 случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 апреля в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2455 новых случаев заражения, госпитализировано 1033 человека, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе.

Московские врачи за сутки выписали 1944 ковид-пациентов. С начала распространения вируса количество выздоровевших москвичей, по официальных данным, составило около 967 тысяч.

В штабе рекомендовали при возникновении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.