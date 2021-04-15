Москва, , 11:49 — REGNUM В Российской Федерации с начала пандемии проведено боле 124,7 миллиона тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Число лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию в РФ постоянно растёт. На данный момент открыто в 1076 лабораторий, из них 113 лабораторий Роспотребнадзора, 724 — государственных и 239 — частных.

С начала 2020 года под медицинским наблюдением в России находились 9 млн 962 тыс. 783 человека. По состоянию на 13 апреля, под контролем остаются 507 тыс. 962 человека, заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 17 сентября, количество лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию составляло. 847.

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