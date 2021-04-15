Скопинский район, Рязанская область, , 11:49 — REGNUM Общение со СМИ, в интернете и посещение кафе и баров не стали ограничивать для Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Решение принял 15 апреля Скопинский районный суд Рязанской области.

Дополнительные ограничения для мужчины просила установить полиция. Суд не стал ужесточать меры административного надзора, однако для Мохова увеличили количество обязательных посещений отдела районного МВД для регистрации.

«Суд частично удовлетворил иск полиции, дополнив ранее установленные ограничения обязательной явкой два раза в месяц в ОМВД «Скопинский» для регистрации, а всего четыре раза в месяц. В остальном отказали, — пояснили в суде ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктору Мохову установлен административный надзор на шесть лет после его выхода из колонии строгого режима в марте 2021 года. «Скопинский маньяк» почти 17 лет отбывал наказание за похищение и изнасилование двух девушек в 2000 году в Рязани.

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