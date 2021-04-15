Оренбург, , 11:46 — REGNUM На строительство дома экс-министра образования Оренбургской области в Оренбурге потрачено 52,8 млн рублей. Об этом информирует телеграм-канал Урал56.Ру | Оренбург, Орск.

В городе продолжается судебный процесс над бывшим высокопоставленным чиновником. В суде свидетель заявил, что безналичный расчет использовался при переводе 40 млн рублей. Остальные деньги отданы наличными. Выполняли работы или поставляли материалы 19 юридических лиц, четыре ИП и одно физическое лицо.

Кроме того, ряд специалистов предоставляли консультации в рамках строительного процесса и помогали выбирать стройматериалы. Для оплаты ряда работ и получения кредитов иногда приходилось привлекать компании-посредники.

Как сообщил свидетель, с осени 2013 года он вел отчёт по расходам на строительство дома на отдельной флеш-карте. Носитель был предоставлен следствию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Ленинский районный суд Оренбурга начал рассматривать резонансное дело экс-министра образования Вячеслава Лабузова. Ему инкриминируют взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег, полученных преступным путем.

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