Донецк, , 11:46 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 132 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 14 апреля проведено 479 исследований, из них выявлено 113 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 30 864.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2365.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечился 23 251 человек, еще 5248 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 97 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.