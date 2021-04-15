Москва, , 11:50 — REGNUM Объемы выданных займов по программе льготной ипотеки в Москве продолжают расти. Об этом 15 апреля сообщается на сайте столичного департамента экономической политики и развития.

Так, в первом квартале 2021 года в городе было выдано льготных жилищных кредитов на сумму 90,3 млрд рублей, а в марте — на рекордные с начала года 35,4 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«При этом объемы выдачи по государственной льготной ипотечной программе под 6,5% годовых увеличиваются в 2021 году два месяца подряд. Если в январе этот объем составил 21 млрд рублей, то в феврале уже 33,9 млрд, а результат марта выше февральского на 4,4%», — приводят на сайте слова вице-мэра.

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