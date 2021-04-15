Казань, , 11:47 — REGNUM В Татарии, по информации на 15 апреля, подтверждено 19 932 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 33 жителя, днем ранее — 31 человек. Выздоровели за все время 17 039 пациентов, за сутки выписались 28 человек. За весь период произошли 439 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых жертв инфекции не зарегистрировано. Активными больными являются на сегодняшний день 2454 пациента.

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За сутки госпитализация потребовалась 15 заболевшим, 18 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 15 носителей вируса, еще пять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM ранее сообщало, за сутки носители коронавируса были выявлены в 83 регионах страны. Лидерами по числу заражений на 15 апреля стали Москва (2455), Санкт-Петербург (719) и Подмосковье (565). В первой пятёрке оказались также Ростовская и Нижегородская области. Всего с начала пандемии в России, выявили 4 675 153 случая инфицирования.

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