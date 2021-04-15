Геленджик, Краснодарский край, , 11:42 — REGNUM Обыски проводятся у двух заместителей и помощника главы администрации Геленджика Алексея Богородистова 15 апреля. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника», — сообщил Богородистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля правоохранители уже проводили обыски в администрации города-курорта — в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений.