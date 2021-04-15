Нур-Султан, , 11:41 — REGNUM В Казахстане главный государственный врач на транспорте Жанар Уразалина ограничила доступ провожающих в здание аэропортов. Об этом сообщили на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

Ограничение вводится для регионов, находящихся в «красной» зоне. Кроме того, доступ для провожающих также зароют железнодорожные вокзалы. Документ вступил в силу в день его подписания — 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Казахстане выявили 2641 случай заражения коронавирусом. Рост заболеваемости COVID-19 в республике наблюдается с начала марта 2021 года. Власти республики усиливают ограничительные меры.

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