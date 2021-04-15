Рязань, , 11:52 — REGNUM Жителю Рязанской области Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», не запрещено общаться с журналистами и пользователями Сети, а также ходить в кафе и бары. Такое решение вынес Скопинский районный суд 15 апреля по итогам рассмотрения иска полиции об установлении дополнительных ограничений.

В суде пояснили, что иск полиции частично удовлетворён. Раньше Мохов должен был дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, теперь обязательных явок будет четыре.

«В остальном отказали», — сообщили в суде ТАСС.

Полиция просила сделать административный надзор за Моховым более строгим, в том числе запретить ему посещение баров и кафе. После участия в съёмках интервью с телеведущей Ксенией Собчак его оштрафовали на 1,2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Мохов во второй раз не явился в суд. Недавно он вышел из колонии, где отбывал наказание за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек. Маньяк держал их в плену около четырёх лет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Скопинский маньяк» не явился на суд по ужесточению ему надзора