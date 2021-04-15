Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM В Бурятии за первые три месяца 2021 года зарегистрировано около 5 тыс. преступлений, что на 4,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Данные о динамике преступности проанализировали сотрудники республиканской прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На снижение показателей повлияло сокращение числа краж (-14,7%), разбоев (-22,2%), грабежей (-30,3%), хулиганств (-100%), изнасилований и покушений на изнасилование (-5,9%) и так далее. На 20,3% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, а их доля в целом снизилась с 30,9% до 25,8%.

«В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+11,1%), вымогательств (+100%), незаконных охот (+150%) и рубок лесных насаждений (+12,1%)», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, продолжает расти число преступлений с использованием телефона и интернета — на 28,5%.

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