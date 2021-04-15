Сеул, , 11:44 — REGNUM Официальная премьера полностью электрической версии модели Genesis GV70 состоится в рамках автосалона в Шанхае (Китай) 19 апреля 2021 года. Об этом сообщается на тизерном изображении, распространённым пресс-службой компании.

Дизайн кроссовера с индексом GV70e будет отличаться от своей бензиновой версии закрытой радиаторной решёткой и двухуровневой головной оптикой. Новинка будет выполнена в таком же стиле, что и представленный ранее концепт Genesis X.

Кроссовер GV70 первым получит полностью электрическую версию, несмотря на то, что это звание прочили модели GV60. При этом Genesis GV70e не получит модульную «тележку» Electric-Global Modular Platform (E-GMP), а будет представлять собой модификацию топливного GV70 с электромотором.

Что же касается модели GV60, то она должна стать первым электрокроссовером марки, который не имеет аналога с ДВС. В основу этой новинки ляжет платформа E-GMP.

Ранее специалисты Genesis провели испытания нового электрифицированного кроссовера eGV70 в зимних условиях в Швеции. Кузов тестового экземпляра автомобиля был скрыт плотным камуфляжем.

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