Копенгаген, , 11:43 — REGNUM На сегодняшний день Датская ассоциация страхования пациентов, занимающаяся вопросами компенсации жителям страны за серьезные побочные эффекты после применения лекарств, получила 29 исков от прошедших вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca людей и ещё восемь — от сделавших прививку препаратом американо-германского концерна Pfizer — BioNTech. Об этом 15 апреля сообщает газета Jyllands-Posten.

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Уточняется, что родственники умершего после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca тоже подали иск для получения компенсации, так как у скончавшегося образовался тромб, ставший причиной его смерти. Потому, по их мнению, в этом случае нельзя исключать возможности того, что данный человек умер из-за использования вакцины AstraZeneca.

«В свете того, что почти миллион граждан привиты хотя бы одной дозой вакцины, таких исков довольно много. Но существует несколько случаев, которые мы хотели бы рассмотреть, потому что вся идея системы компенсации пациентам заключается в том, что при серьезных, длительных побочных осложнениях должна быть возможность ее получить», — отметила директор ассоциации Карен-Ингер Баст.

Отметим, ранее стало известно, что управление здравоохранения Дании приняло решение об отказе от использования вакцины AstraZeneca и приостановке использования препарата американской компании Johnson & Johnson.