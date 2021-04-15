Джакарта, , 11:39 — REGNUM Заместитель губернатора индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара Джозеф Наэ Сой заявил, что экстремальные погодные условия и стихийные бедствия привели к появлению нескольких новых островов, сообщает CNN Indonesia.

«Есть так много островов, которые с наступлением дождей уходят под воду, но как только вода отступает, он снова появляется. Это требует дальнейшего исследования», — заявил заместитель губернатора индонезийской провинции.

Ранее в провинции Восточная Нуса-Тенгара заявили, что прямо в день празднования католической Пасхи 4 апреля появился новый остров площадью около 100 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии попросил глав регионов поставить здоровье людей выше экономических интересов.

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