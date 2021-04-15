Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 составило 41 случай, заболели 46 человек. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России.

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По информации на 15 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально подтвержден 23 441 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 46.

Вылечились 21 363 человека, из них за последние сутки победил болезнь 41 пациент. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 777 пациентам.

Также в Чувашии умерли пять пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 в республике скончался 1301 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Чебоксарах всех участников парада Победы планируют протестировать на коронавирус. Мероприятие состоится в очном формате, но при этом он пройдёт не на реконструированной Красной площади, а на площади Республики. Ожидается, что в нём примут участие 2 тыс. человек.

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